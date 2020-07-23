Asım Gültekin kimdir? Mesleği ne, eserleri ve hayatı hakkında bilgiler
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Asım Gültekin kimdir? Mesleği ne, eserleri ve hayatı hakkında bilgiler

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin kalp krizi sonucunda vefat etmişti. Peki Asım Gültekin kimdir, nereliydi, yazdığı kitaplar, eserler nelerdir kısaca kariyeri hakkında bilgiler için haberimize girebilirsiniz.

Asım Gültekin kimdir? Mesleği ne, eserleri ve hayatı hakkında bilgiler
23.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:03

Asım Gültekin 45 yaşında kalp krizi sonucunda vefat etti. Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay vefat eden yazar için başsağlığı mesajı paylaşmıştı. Peki Türkiye Dergiler Birliği başkanlığını yapan yazar Asım Gültekin kimdir, şimdi hayatı ve kariyeri hakkında sizlere bilgiler iletelim.

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

Asım Gültekin, 1975 doğumlu Türk gazeteci, yazar ve eğitmendir. Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Asım Gültekin üniversiteyi Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünde okudu ve buradan mezun oldu. Birçok alanda başarısı olan usta yazar bugüne kadar birçok derginin yayınlanmasına öncülük etmiştir.

Asım Gültekin uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Asım Gültekin, Yalova'daki evinde 45 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ASIM GÜLTEKİN ESERLERİ VE KARİYER HAYATI

Asım Gültekin'in yazıları içlerinde "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat" ve "Genç" gibi gazete ve dergilerin bulunduğu yayımlarda yayınlanmıştır. Ayrıca yazarın birçok semineri ve konferansı vardır. Ayrıca Asım Gültekin farklı okullarda edebiyat öğretmenliği yapmış olup 2008 yılında yılın öğretmeni seçilmiştir.

Asım Gültekin yazdığı kitaplar:

Alışmak Ölümüne Karşı

Birden Bine - Türkçede Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler

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