Asım Ekren kimdir? Asım Ekren biyografisi!

Baterist ve cazcı olan Asım Ekren, Turgut Özal'ın eski damadı olarak tanınıyordu. Gündeme gelişiyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Asım Ekren kimdir? Asım Ekren biyografisi! Asım Ekren'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Baterist ve cazcı olan Asım Ekren,Turgut Özal'ın eski damadı olarak tanınıyordu. Gündeme gelişiyle hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Asım Ekren kimdir?Asım Ekren biyografisi! Asım Ekren'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASIM EKREN KİMDİR?

Asım Ekren 1951 yılında Adapazarı'nda doğan, baterist ve cazcıdır.

1960'lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı. İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar'ın kardeşi Asuman Başar ile yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert isimli iki çocuğu oldu.

1982 yılında Zerrin Özer ile nişanlandı22 Temmuz 1985'te saat 16:30'da Büyükçekmece'de bir evde Büyükçekmece belediye başkanı Ali Çebi'nin kıydığı bir nikâhla Zeynep Özal ile evlendi.

Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş adamları ile tekstil işi yaptı. Zeynep Özal'dan boşandıktan 53 gün sonra eski nişanlısı Selma Güneri ile Kadıköy evlendirme dairesinde Kamil Sönmez'in nikâh şahitliği yaptığı bir törenle evlendi

1987 yılında Güngör Bayrak ile baş rolünü paylaştığı Bomba isimli filmde silah kaçakçılığına bulaşan bir müzisyeni canlandırdı.2011 yılında lenf kanserine yakalandı.

Davulu delen jaguar

1987 seçimleri öncesinde Jaguar otomobillerin Türkiye temsilcisinin, Asım Ekren'e lüks bir araç hediye etmesiyle başlayan olaydır. Büyük Anadolu Partisi, 31 Temmuz 1986'da, YSK'nın kararı üzerine partinin amblemini bu olaya gönderme yaparak "Davulu delen Jaguar" olarak değiştirdi. Amblemindeki davul, ANAP lideri Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'ın eşi Asım Erken'in baterist olmasından kaynaklanıyordu. Asım Ekren bu olaya karşı Evli kaldığımız süre içinde de, ayrıldıktan sonra da beni en çok yıpratan olay Jaguar meselesiydi. Ama inanın hiçbir suçum yoktu. Zeki Bey, Jaguar hediye etmek istedi. Bense Toyota otomobilimizi peşinata sayması durumunda kabul edeceğimi söyledim. Adam 'Galeride yer yok' diye arabayı getirdi. Yanındaki bey de fotoğrafımızı çekti. İki ay manşette kaldık. Turgut Bey'in 'Ne oluyor?' diye açtığı ve hiçbir şey açıklamama fırsat vermeden telefonu yüzüme kapattığını asla unutamam. demiştir.

Müzikal çalışmaları

İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.