"Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak"

Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi ve bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz özellikle Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA aşılarının koruma sürelerinin 6 aydan çok daha uzun süreceği görüşünde.