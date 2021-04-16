"Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak"
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"Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi ve bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz özellikle Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA aşılarının koruma sürelerinin 6 aydan çok daha uzun süreceği görüşünde.

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Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi ve bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz özellikle Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA aşılarının koruma sürelerinin 6 aydan çok daha uzun süreceği görüşünde

'Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak'

Kaynak: DailyMotion.com

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