"Aşılar Yıllarca Koruma Sağlayacak"
Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi ve bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz özellikle Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA aşılarının koruma sürelerinin 6 aydan çok daha uzun süreceği görüşünde.
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Connecticut Üniversitesi öğretim üyesi ve bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz özellikle Corona virüsüne karşı geliştirilen elçi RNA aşılarının koruma sürelerinin 6 aydan çok daha uzun süreceği görüşünde
Kaynak: DailyMotion.com