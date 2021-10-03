Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt - Haberler
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Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınında iki yıla yaklaşılırken pandeminin aşılamaya rağmen halen sona ermemesi insanları tedirgin ediyor. Ülkemizde yüksek aşılama oranı olmasına rağmen vaka sayılarını 30 bine yakın olmasının nedenine Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü açıklık getirdi. Prof. Dr. Özlü, "Kovid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Kovid'i kendilerine yakıştıramıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor" dedi.

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayında koronavirüs vaka sayıları ve aşılamayla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Daha genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çekenProf. Dr. Özlü, "Kovid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Kovid'i kendilerine yakıştıramıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor. Delta varyantına bağlı ölümler daha önceki virüslere göre 2 katına ulaşmış durumda" dedi.

Kovid ilacı haberler inin umut verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, ''İlacın ruhsat almasında şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli olmayabilir, göreceğiz. Şunda yapacağımız en iyi şey hastalanmamak. Aşılanmak. '' dedi.

Prof. Dr. Özlü, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara 3. doz yapılması konusunda da kararın Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Özlü, "Genelde 6-8 aylık çalışmalarda 6-8 ay sonra kandaki antikor seviyelerinin azalmaya başladığı görülüyor. Koruculuk seviyesinin düştüğüne dair yayınlar gelmeye başladı. Esas olan herkeste aynı olmadığı. 6-8 ay geçince üçüncü doz gerekebilir. Bu kararı bakanlık alacak." ifadelerini kullandı.

Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt
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