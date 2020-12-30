Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak
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Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak

30.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sözleşme yapılan aşının ilk kısmının Türkiye'ye gelmesinin ardından aşılamanın yol haritasını anlattı. Ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir aşılama yapılacağını aktaran Koca, günde 1 milyon 100 bin kişinin aşılanmasının planlandığını söyledi.

İlk parti Çin aşısının Türkiye'ye ulaşmasıyla birlikte aşılamanın yol haritası da netleşti. Çin aşısı önce incelenecek. İnceleme 2 hafta sürebilir. Aşılamada 27 bin Aile Sağlığı Merkezi etkin rol üstlenecek. Devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları da devreye girecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamanın nerelerde ve nasıl yapılacağına ilişkin merak edilenleri açıkladı:

"GECE 24:00'E KADAR RANDEVU İLE AŞILAMA YAPABİLİRİZ"

"Ülkemizde 27 bin Aile Sağlığı Merkezi var. Bütün aşılar zaten buralarda yapılıyor. Her bir merkez günde 10 aşı yapsa bu günde 270 bin yapar. 40 aşı yapsanız; 1 milyon 80 bin yapar. Ayrıca merkez oluşturmaya gerek yok. Hastanelerimiz çok yaygın. Özel sağlık kuruluşlarımız var. Bütün bu hastaneleri bu amaçla kullanacağız. Sağlık ordumuzla poliklinik ortamında gece saat 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapabiliriz."

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Bakan Koca, SinoVac aşısının Türkiye'deki gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarında yan etkinin görülmediğini hatırlattı:

"Çin aşısı için 13 bin kişi hedeflendi. 7 binin üzerinde kişiye ilk doz vuruldu. 5 binin üzerindeki kişiye ise aşının ikinci dozu yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir yan etkisi yok. Sadece alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon oldu."

Sağlık Bakanı Koca, ocak, şubat ve mart aylarında yoğun bir aşılama yapılacağını belirtti.

"TEST SÜRECİ 2 HAFTAYI BULABİLİR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise aşılarla ilgili inceleme sürecini ve merak edilenleri anlattı. Test sürecinin 2 hafta sürebileceğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "İçindeki maddelerin hakikaten uygun olup olmadığı bakteriyel bir kontaminasyonun olup olmadığına yönelik tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra ancak piyasaya verilecek ya da dağıtıma çıkacak" dedi.

Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak
Haber Yorumları (4)
OLAY: Olan saglikciya oluyor hep. Nerde bize vereceğin tavandan ücret sağlık bakanım. Bizim aramızda bizi bile birbirimize ayrı düşürüyorsunuz. Öğretmenler yatsın ek ders alsın yazık çok yazık.
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DR.M: Sayın bakanım 27bin ASM yok.27bin aile hekimi var.Hekim başı 40 aşı düşer.Yalnız 5 kişiden fazla olan ASM lerde 200den fazla aşı eder.Yoğunluğu azaltmak için randevulu aşı yapılırsa daha iyi olur.
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FAZLI: Faz 3 çalışması şart.
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