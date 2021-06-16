Aşılamada yeni safhaya geçiliyor! 35 yaş üstü vatandaşlar da aşılanacak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli yer tutan aşılamada yeni bir safhaya geçiliyor. Yarından itibaren 35 yaş üstü vatandaşlar da randevularını aldıktan sonra aşılarını yaptırabilecek.

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi hız kesmeden devam ederken aşılamada yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Son olarak 40 yaş üstü vatandaşların randevu taleplerinin alındığı aşılama takviminde 35 yaş üstü vatandaşlar için de müjdeli haber geldi.

HER GEÇEN GÜN HEDEFE YAKLAŞILIYOR

Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 22.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 219 bin 44, ikinci doz 14 milyon 28 bin 708 oldu. Böylece toplam doz miktarı 37 milyon 247 bin 752'ye yükseldi.