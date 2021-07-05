Aşılamada Yakaladığımız Başarıyı Sürdürebilmek İçin Tüm Halkımızdan, Özellikle de Gençlerimizden Son Bir Gayret Bekliyoruz
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Aşılamada Yakaladığımız Başarıyı Sürdürebilmek İçin Tüm Halkımızdan, Özellikle de Gençlerimizden Son Bir Gayret Bekliyoruz

Aşılamada Yakaladığımız Başarıyı Sürdürebilmek İçin Tüm Halkımızdan, Özellikle de Gençlerimizden Son Bir Gayret Bekliyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Mustafa Masatlı pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Video Konferans Yöntemiyle İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz yer aldı.

Valimiz Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "İlimizdeki vakalarda azalış eğilimi devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanımızın son açıkladığı verilere göre aşılamada %69'luk bir oranla Türkiye 7. 'siyiz. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu illeri arasında ise aşılamada başı çekmekteyiz. Hedefimiz bu başarıyı devam ettirerek, Türkiye aşı haritasında 'Mavi' iller arasına girmektir.

İlimizde aşılamaya erişim son derece kolaydır. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız sağlık kuruluşları başta olmak üzere, Amasya Park AVM, Havalimanı, Otogar, Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi yolunda aşılarını anında yaptırabilmektedir. Ayrıca sanayi ve tarım sektöründe toplu olarak çalışılan yerlerde de aşı hizmetini yerinde vermekteyiz.

Aktif vakaların yaş ortalamalarına baktığımızda en çok vakanın 20-40 yaş arasında tespit edildiğini görmekteyiz. Buda aşılamanın önemini gözler önüne sermektedir. Gençlerimizin bu noktada aşılamaya daha duyarlı davranması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir.

Bugün itibariyle aşılamada hedef nüfusumuzun. %70, 04'lük bir oran yakaladık. Gençlerimizin de konuya biraz daha hassasiyet göstermesiyle hedeflediğimiz rakamlara ulaşmamız yakındır. Tüm hemşerilerimizi güzel günlerimize dönebilmek için aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz salgının seyri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Aşılamada Yakaladığımız Başarıyı Sürdürebilmek İçin Tüm Halkımızdan, Özellikle de Gençlerimizden Son Bir Gayret Bekliyoruz - Haberler
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