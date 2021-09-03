Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açılanan Covid-19 haritasında yüzde 82,9 aşılama oranıyla mavi renkle düşük riskli...

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi

Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açılanan Covid-19 haritasında yüzde 82,9 aşılama oranıyla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, korona virüs haritasında 100 binde 118,13 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de, Covid-19 tablosunda aşılama oranı yüzde 82,9 oranına ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, aşının önemine dikkat çekerek korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi.

Korona virüsten hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi başarıyla sonuçlandırabilmek için mutlaka tedbirlere uymalıyız ve aşı olmalıyız. İstatistikler gösteriyor ki korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı olmayanlar, yüzde 20'si de tek doz aşı olanlar. Korona virüsten etkilenenler içinde aşısını tamamlayanlar çok çok az. Hayatını kaybedenlerin çok büyük bir kısmı maalesef aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımız. Bu sonuçlar, bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Osmaniyeli hemşerilerime tedbirlere uymaya devam etmemiz ve bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini, aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımızın da bir an önce aşı süreçlerini tamamlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Korona virüs denetimlerinde Vali Erdinç Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat