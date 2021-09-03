Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Sağlık

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açılanan Covid-19 haritasında yüzde 82,9 aşılama oranıyla mavi renkle düşük riskli...

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi

Vali Erdinç Yılmaz, korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca günlük olarak açılanan Covid-19 haritasında yüzde 82,9 aşılama oranıyla mavi renkle düşük riskli iller arasında gösterilen Osmaniye'de korona virüs 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, korona virüs haritasında 100 binde 118,13 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye'de, Covid-19 tablosunda aşılama oranı yüzde 82,9 oranına ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, aşının önemine dikkat çekerek korona virüse yakalananların yüzde 80'inin aşı olmayanlar olduğunu söyledi.

Korona virüsten hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı yaptırmayanlar olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi başarıyla sonuçlandırabilmek için mutlaka tedbirlere uymalıyız ve aşı olmalıyız. İstatistikler gösteriyor ki korona virüse yakalananların yüzde 80'i aşı olmayanlar, yüzde 20'si de tek doz aşı olanlar. Korona virüsten etkilenenler içinde aşısını tamamlayanlar çok çok az. Hayatını kaybedenlerin çok büyük bir kısmı maalesef aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımız. Bu sonuçlar, bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Osmaniyeli hemşerilerime tedbirlere uymaya devam etmemiz ve bir an evvel aşımızı olmamız gerektiğini, aşı sürecini tamamlamamış vatandaşlarımızın da bir an önce aşı süreçlerini tamamlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Korona virüs denetimlerinde Vali Erdinç Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık eşlik etti.

Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi
Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi
Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi
Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Şener Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Diego Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aşılama oranının yüzde 83'lere ulaştığı Osmaniye'de korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 10:04:08. #1.15#

title