Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
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Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir

Asıl şimdi yandık! Deniz salyası, virüsü yayıp hastalıkların artmasına neden olabilir
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Marmara'yı tehdit eden deniz salyası felaketi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde seferberlik başlatıldı. Acil eylem planı ile kıyılarımızın temizlenmesi hedeflenirken; İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Mevcut müsilaj karbonhidrat, yağ ve proteinden oluştuğu için bakteri ve virüs çekebilecek niteliktedir. Hastalıklara neden olabilecektir" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ni her geçen gün ölüme götüren müsilaj tehlikesinin 2006 yılında fark edildiği, aynı yıl yayımlanan yönetmelikle müsilaja neden olan azot ve fosfor değerlerini düşürme zorunluluğu getirildiği, ancak yönetmeliğin tozlu raflarda kaldığı bildirildi. Aynı şekilde 2016 yılında çıkarılan başka bir yönetmelikle yaklaşan tehlikeyi önlemeye yönelik ikinci bir yönetmeliğin daha çıkarılıp hassas alanların belirlendiği, ancak bunun da uygulanmadığı açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre; İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, 8 Ocak 2006 yılında Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği yayımlanarak hassas alanlarda atıksu arıtma tesislerinden çıkan azot ve fosfor değerlerinin daha düşük olması zorunluluğunun getirildiğini bildirip, "Bu yönetmelikle daha ileri arıtma tesisleri kurulması gerektiği belirtilmiş, nerelerin hassas alan olarak ilan edileceği ise başka bir yönetmeliğe bırakılmıştır" dedi.

"MEVCUT TESİSLERE 7 YIL GEÇİŞ SÜRECİ TANINDI"

Dr. Bozoğlu, 2006'daki yönetmelikten 10 yıl sonra, 23 Aralık 2016'da Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin yayımlanarak hassas alanların belirlenebildiğini, böylece hassas alanlara azot ve fosfor verme limitlerinin düşürüldüğünü, ancak mevcut tesislere 7 yıl geçiş süreci tanındığını söyledi. Bozoğlu, "Görülüyor ki, yönetmeliğin çıkmasından 17 yıl sonra eğer herhangi bir erteleme olmazsa tesisler bu revizyonları yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"BAKTERİ VE VİRÜS ÇEKEBİLECEK NİTELİKTEDİR"

Başkan Bozoğlu, arıtma tesislerinin sadece ön arıtmayla Marmara Denizi'ni yıllardır kirlettiği halde bu tesislerin denetlenmediğini belirtirken, sorunun daha da büyüyerek virüs ve bakteri tehlikesine de yol açacağı uyarısında bulundu. Bozoğlu, "Mevcut müsilaj karbonhidrat, yağ ve proteinden oluştuğu için bakteri ve virüs çekebilecek niteliktedir. Hastalıklara neden olabilecektir" dedi.

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Gözde Nur Bayar
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