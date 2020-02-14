: Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!

14.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:17

Aşıklar Şehri filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Aşıklar Şehri filmini izleyecek olanların merak ettiği Aşıklar Şehri konusu nedir, Aşıklar Şehri oyuncuları kimler ve Aşıklar Şehri özeti gibi konuları inceliyoruz.

AŞIKLAR ŞEHRİ FİLMİNİN ÖZETİ

Trafiğin sıkışık olduğu bir gün, kibirli bir korna sonucunda, Sebastian ve Mia Los Angeles'da bir otobanda tanışırlar. İkisi de imkânsıza yakın olan hayallerine odaklanmışlardır. Sebastian 21. yüzyılda insanların geleneksel jazz müziğini umursamasını sağlamaya çalışmakta, Mia ise sadece kesintisiz bir oyuncu seçmesinde şansını denemek istemektedir. Ancak ikisi de yalnız bir şekilde bekledikleri sıçramayı yapacaklarını beklememektedir.

AŞIKLAR ŞEHRİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Damien Chazelle

Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko

Tür: Komedi, Drama, Müzikal

Yapım Yılı: 2016 (128 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma

Senaryo: Damien Chazelle

Yapımcı Firma: Black Label Media, Gilbert Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: La La Land

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