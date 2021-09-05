Aşık Veysel'in oğlu, babasının yanında toprağa verilecek

HALK ozanı Aşık Veysel olarak bilinen Veysel Şatıroğlu'nun oğlu, müzisyen ve emekli öğretmen Bahri Şatıroğlu (80), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HALK ozanı Aşık Veysel olarak bilinen Veysel Şatıroğlu'nun oğlu, müzisyen ve emekli öğretmen Bahri Şatıroğlu (80), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şatıroğlu, vasiyeti üzerine Sivas'ta, babasının mezarının yanına defnedilecek.

Bahri Şatıroğlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Şatıroğlu için, Mersin Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz ile Şatıroğlu ailesinin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Bahri Şatıroğlu'nun cenazesi, daha sonra yakınları tarafından alınıp, vasiyeti üzerine Sivas'a götürüldü. Şatıroğlu, Sivrialan köyünde, babası Aşık Veysel'in kabrinin yanındaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı