Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
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Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

HALK Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

HALK Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

2002 yılında hayatını kaybeden halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif için mezarı başında düzenlenen anma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Ali  Mahzuni Şerif ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, "Mahzuni baba, hak ile hak oldu ve sırlandı. Geride ise paha biçilmez eserleri ve her zaman mazlumdan, ezilenden ve gariplerden yana asil duruşu kaldı. Hacıbektaş olarak Mahzuni Şerif gibi bir değeri topraklarımızda mihman ettiğimiz için ne kadar mutlu olsak ve ne kadar gurur duysak azdır" diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise, "Mahzuni Şerif'in iki sevdası vardı, biri Hacıbektaş Veli, diğeri ise Mustafa Kemal Atatürk'tü. Her zaman halkın sorunlarını türkülerinde seslendiren Mahzuni'yi pandemi döneminde az sayıdaki bir katılımla anıyoruz. Ancak inanıyorum ki önümüzdeki yıl binlerle anacağız" dedi.


Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı
Aşık Mahzuni Şerif, mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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