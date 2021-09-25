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ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli

Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER), Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi için toplanan maddi yardımlarla, selzede ailelerin çocuklarına burs, giyim, yemek ve okul kırtasiyesi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER), Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi için toplanan maddi yardımlarla, selzede ailelerin çocuklarına burs, giyim, yemek ve okul kırtasiyesi ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'yı makamında ziyaret eden Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER) Başkanı Ali Çalışkan, "Maalesef şu an bile sel felaketinin açtığı bu büyük yara hala hem kente hem kent yaşantısında ve insanlarımızda fazlası ile hissediliyor. Devletimiz, Ayancık'ın yaralarını sarmak için tüm kurumları ile çaba gösteriyor. Maddi ve manevi olarak büyük destek veriyor. Lakin Ayancık'ın normalleşmesi biraz zaman alacak. Bizler de Avrupalı Sinoplular olarak insanlarımızın yanında olmak istedik. Toplanan yardım paralarının bir kısmının Ayancık Belediyemiz aracılığı ile sel felaketinde mağdur olan ailelerin çocuklarının okul kırtasiyesi ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Ayancık Belediyesine teslim ettik" şeklinde konuştu.

ASİDER olarak 16 bin 150 euro (Yaklaşık 161 bin 150 TL) yardım topladıklarını söyleyen Ali Çalışkan, yardım kampanyasından kalan miktarı Ayancık'ta Yükseköğrenimi ve Öğrencilerini Destekleme Derneği aracılığı ile selde mağdur olan üniversite öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, bunun yanı sıra selin en çok vurduğu ve can kayıpların olduğu Babaçay köyünde yaşayan 6 ailenin üniversite okuyan çocuklarına da bir yıl boyunca burs vereceklerini söyledi.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, 11 Ağustos'ta meydana gelen büyük sel felaketi sonrası Ayancık'ın büyük zarar gördüğünü ifade ederek, "İlçemizde, 11 Ağustos tarihinde yüzyılın en büyük sel felaketlerinden birini yaşadık. 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlçemiz büyük zarar gördü. Devletimiz, milletimiz ve belediyelerimiz ile birlikte yararlarımızı sarmak için büyük uğraş veriyoruz. İlçemizde yapacağımız daha birçok iş var. Avrupalı Sinoplular Kültür ve Yardımlaşma Derneği - ASİDER, Ayancık ve Türkeli'deki selde mağdur olan vatandaşlarımız için yardım kampanyası düzenlemiş, ASİDER Başkanı Sayın Ali Çalışkan bize ayrıldıkları miktarı, bize ulaştırdı. Bizler de selde mağdur olan ailelerin çocuklarının okul kırtasiye ve giyim ihtiyaçları için kullana-cağız" ifadelerini kullandı. - SİNOP

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Haber: ASİDER'den Ayancık ilçesine yardım eli - Haberler
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