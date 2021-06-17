Aşıdan sonra kol ağrısı kaç gün sürer? Aşıdan sonra kol ağrısı neden olur?

Aşılama enfeksiyon hastalıklarından korunma yanında, enfeksiyon hastalıkları nedeniyle oluşan sakatlıkların yada ölümlerin azaltılmasında da önemli role sahiptir. Aşılar da ilaçlar gibi birer tıbbi üründür ve tüm ilaçlar gibi bazı yan etkileri olabilmektedir. Peki, Aşıdan sonra kol ağrısı kaç gün sürer? Aşıdan sonra kol ağrısı neden olur?

Biontech aşısından sonra kol ağrısı sıklıkla görülüyor. Ancak bu yan etki Covid'in sağlığa verdiği zararlarla karşılaştırıldığında oldukça basit kalıyor. Uzmanlar, Biontech aşısının yan etkilerinin kısa süreli ve tedavi gerektirmeyecek durumlar olduğunu kaydederken, aşının yan etkilerini geçirmek için günlük yaşamda uygulanacak tavsiyeler veriyor…

COVİD AŞISININ YAN ETKİLERİ NASIL GEÇER?

Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.

Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.

Sık görülen bir diğer yan etki ise yorgunluktur. Bunun için ise mümkünse bol bol dinlenmek ve bol sıvı tüketmek iyi gelecektir.

Hafif ateş ve titreme karşısında yeterince sıvı tüketimi ve istirahat faydalı olurken, yine belirlenen sürenin ardından parasetamol içeren ağrı kesici almanız önerilmektedir.

Aşının ardından bir hafta içinde baş ağrısı gelişmesi durumunda sadece parasetamol içeren bir ağrı kesici alınması yeterli olacaktır.

Kas ve eklem ağrısı için de istirahat, yeterli sıvı alımı ve parasetamol içeren ağrı kesici tavsiye ediliyor.

Aşıdan sonra bir hafta içinde ishal ve kusma gelişecek olursa elektrolit dengesinin korunması adına ağızdan sıvı ve gıda almanız faydalı olacaktır.

COVID-19 aşısını olduktan sonra

Aşıdan sonra ne sizi neler bekliyor

Diğer tüm aşılarda olduğu gibi, COVID-19 aşısı olduktan sonra bazı yan etkiler görülebilir.

Comirnaty sonrası sık görülebilen yan etkiler şunlardır:

Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı

Baş ağrısı,

Yorgunluk,

Titreme,

Kas ağrıları,

Ateş,

Eklem ağrısı

Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

Comirnaty sonrası daha nadir görülebilen yan etkiler şunlardır:

iğne yerinde kızarıklık

bulantı

lenf düğümlerinde büyüme

kendini iyi hissetmeme

kol ve bacaklarda ağrı

uykusuzluk

iğne yerinde kaşıntı.

Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve genellikle bir-iki gün içinde kaybolur. Aşı olduktan sonra iğne yerinde ağrı veya ateş, baş ağrısı veya vücut ağrılarınız olursa parasetamol veya ibuprofen alabilirsiniz. Bunlar yukarıda belirtileri azaltmaya yardımcı olur (aşı olmadan önce parasetamol veya ibuprofen almanıza gerek yoktur). İğne yerinde şişme varsa soğuk kompres uygulayabilirsiniz.

Comirnaty sonrasında bildirilen nadir yan etkiler şunlardır:

Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)

Geçici tek taraflı yüz sarkması (Bell felci olarak da bilinir).

Aşı olduktan sonra aşağıdaki durumlar ortaya çıkarsa tıbbi yardım almalısınız:

Alerjik bir reaksiyon oluştuğunu düşünüyorsanız. Solunum zorluğu, hırıltı, hızlı kalp atışı veya yığılma gibi ciddi belirtiler görürseniz 000'i arayın.

Potansiyel bir yan etki konusunda endişeliyseniz veya yeni ya da beklenmedik belirtiler ortaya çıkarsa.

Aşının beklenen bir yan etkisi birkaç gün sonra hala kaybolmadıysa.

Acil olmayan belirtiler için düzenli sağlık hizmeti sağlayıcınıza (genellikle aile hekiminize) başvurabilirsiniz.

Aşı güvenliği takibi ve yan etkilerin bildirilmesi

Şüpheli yan etkiler, aşı sağlayıcınıza veya diğer sağlık uzmanlarına bildirilebilir. Bunlar daha sonra sizin adınıza eyalet veya bölge sağlık bakanlığına veya doğrudan Terapötik Ürünler İdaresine (TGA) resmi bir rapor sunacaklardır.

Bunu kendiniz bildirmeyi tercih ederseniz lütfen TGA web sitesindeki COVID-19 aşısı ile ilişkili şüpheli yan etkilerin bildirimi web sayfasını ziyaret edin ve sayfadaki yönergeleri izleyin.

Aşı sonrası COVID-19 testi

COVID-19 aşısının bazı yan etkileri COVID-19'un belirtilerine (örn. ateş) benzer olabilir, ancak Comirnaty herhangi bir canlı virüs içermez ve COVID-19'a neden olamaz. Aşıyı izleyen ilk iki gün içinde ateş, baş ağrısı veya yorgunluk gibi genel belirtiler ortaya çıkarsa ve herhangi bir solunum sorunu belirtinizin (örneğin burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, koku kaybı veya tat kaybı) olmadığından eminseniz COVID-19 testi yaptırmanız veya kendinizi izole etmeniz gerekmeyebilir. Ancak, en güncel bilgiler için eyaletinizdeki/bölgenizdeki mevcut yönergeleri kontrol etmelisiniz. Bu tavsiye, bölgenizde COVID-19 salgını olması durumunda değişebilir. Diğer kriterleri karşılıyorsanız, örneğin bilinen bir COVID-19 vakasıyla yakın temasta bulunduysanız yine de COVID-19 testi yaptırmanız gerekebilir. Emin değilseniz tıbbi değerlendirme isteyin.