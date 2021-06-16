Aşıdan sonra alkol içilir mi? Aşı sonrası alkol tüketmek zararlı mı?

Covid-19 aşıları yapılmaya devam ediyor. Aşı çalışmalarının çoğalması ve yaş grubunun git gide düşmesiyle birlikte aşı sonrasına ilişkin sorular da arttı. Vatandaş aşı sonrasında dikkat edilmesi bazı durumları merak ediyor. Peki, aşıdan sonra alkol içilir mi? Aşı sonrası alkol tüketmek zararlı mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışmaları arttı. Aşı sonrası oluşabilecek yan etkileri ve dikkat edilmesi gereken durumları merak eden vatandaş alkol tüketimi hakkında da araştırmalara başladı. Peki, Aşıdan sonra alkol içilir mi? Aşı sonrası alkol tüketmek zararlı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

AŞIDAN SONRA ALKOL İÇİLİR Mİ?

Aşı sonrası ilk 15 günün yan etkilere karşı önemli bir süreç olduğu belirtiliyor. Alkol tüketiminin de bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğinden dolayı aşı sonrası en az 15 günlük bir süreç içinde içilmesi önerilmiyor.

Bazı uzmanlar ise alkol tüketim miktarının bu konuda önemli olduğunu belirtiyor. Eğer düşük dozda alkol alınıyorsa aşı sonrası bağışıklık sisteminiz üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını fakat yüksek miktarda alındığı takdirde aşının etkisinin azalacağını ve vücudunuzun direncinin düşüp virüslere karşı savunmasız olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ise konuya ilişkin olarak;

"Olası ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etki) izleminde değerlendirme açısından sıkıntı olacağı için alkol alınmaması önerilmektedir." şeklinde açıklamada bulundu.

Dolayısıyla uzmanların büyük çoğunluğunun ifade ettiği gibi aşı öncesi ve sonrası vücut direncimizin düşmemesi, bağışıklığımızın güçlü olabilmesi ve aşının etkisini en iyi şekilde alabilmemiz için alkol tüketilmemelidir.