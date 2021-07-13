"Aşı zorunlu olacak mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Şu an için gündemimizde yok
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"Aşı zorunlu olacak mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Şu an için gündemimizde yok

'Aşı zorunlu olacak mı?' sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Şu an için gündemimizde yok
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, merak edilen soruları yanıtladı. "Aşı zorunlu olacak mı?" sorusunu da cevaplayan Koca, "Şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz, gerektiğinde ayaklarına da gideriz" sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Koca, son bir haftada Delta varyantı vaka sayısının 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. 36 ilde Delta varyantı görülürken Bakan Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, yüzde 20'lere yakın bir artışın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEREKTİĞİNDE AYAKLARINA DA GİDERİZ"

Bakan Koca, merak edilen "Aşı zorunlu olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, teşvik için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an gündemimizde zorunlu olarak kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın bir şekilde zaten yapıyoruz. Her geçen gün artıyor." sözlerine yer verdi.

"DOĞU'DA ORANLAR DÜŞÜK"

Doğu illerine dikkat çeken Bakan Koca, "Doğu ve Güneydoğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunu görüyorsunuz, ama giderek vakalarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de mesela şu an yüzde 50'lilere gelmiş oldu. Şırnak'ta yüzde 40'a gelmiş oldu. Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde. Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın" dedi.

"İKNA DIŞI BİR YÖNTEM DOĞRU DEĞİL"

Bakan Koca, "Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekipler ile devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi, o bizim dışımızda. İkna dışında bir yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

NORMALE DÖNMENİN TEK YÖNTEMİ AŞI

"İkna için alternatifler olur mu?" sorusuna ise Bakan Koca şu yanıtı verdi:

"İknada normale dönmenin, okulları açmanın, etkinliklere kabul edilebilmenin tek yolunun toplumsal bağışıklık, bunun da aşılamayla mümkün olduğunu söylemek gerekli. Vatandaşımızın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için hem en sevdikleri için."

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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