Aşı yaptırmayan ve Kovid-19'a yakalanan hasta, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı - Haberler
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Aşı yaptırmayan ve Kovid-19'a yakalanan hasta, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Aşı yaptırmayan ve Kovid-19'a yakalanan hasta, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı

Gaziantep'te, Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve hastanede tedavi gören Kezban Kavcı, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Gaziantep'te, Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve hastanede tedavi gören Kezban Kavcı, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Kentte, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda Göğüs Hastalıkları Servisindeki yatan Kovid-19 hastaları, sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla sağlıklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Tedavilerinin ardından durumu iyiye giden hastalardan 52 yaşındaki Kezban Kavcı da halen nefes almakta problem yaşıyor ve konuşmakta güçlük çekiyor.

Kavcı, özellikle hastalığın ilk dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları gözyaşları içerisinde anlattı. AA muhabirine konuşan Kavcı, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Hastalığa yakalandığı ilk günlerde sağlık durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Kavcı, şöyle konuştu:

"1,5 yıldır hiç dışarı çıkmadım ve Kovid-19'a yakalanmadım. Ne zaman ki maskemi bırakıp kendimi korumadım, hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığımda çok kötü oldum, nefes almakta zorlandım. Boğazım çok ağrıyordu. Test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. İşte o günden sonra daha zor dönemler yaşadım."

İlk zamanlar ateş, boğaz ve eklem ağrılarının olduğunu, her geçen gün ise ağrılarının arttığını, nefes almakta güçlük çektiğini belirten Kavcı, şöyle devam etti:

"Benim kalbimde biraz sorunlar vardı. Kalp rahatsızlığım nedeniyle ölürüm diye korkup aşımı yaptırmamıştım ama çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım. Bu duruma düşmezdim. Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi görüyorum. Şu an ölümle mücadele ediyorum. Allah'tan şifa istiyorum. Bütün herkesten ricam benim durumuma düşmeyin. Allah rızası için aşı olun. Ben belki öleceğim ama siz ölmeyin. Azıcık bir oksijenle hayata tutunuyorum. Mutlaka aşı olun."

Kendisine gece gündüz demeden yardımcı olan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Kavcı, bir an önce sağlığına kavuşup aşı sürecini başlatmak istediğini sözlerine ekledi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aşı yaptırmayan ve Kovid-19'a yakalanan hasta, yaşadığı sıkıntılı süreci gözyaşları içerisinde anlattı - Haberler
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