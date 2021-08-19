Aşı yaptırmayan Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı
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Aşı yaptırmayan Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı

Aşı yaptırmayan Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de hastanede tedavileri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, aşıyı ihmal etmelerinin pişmanlığını yaşıyor.

Kırıkkale'de hastanede tedavileri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, aşıyı ihmal etmelerinin pişmanlığını yaşıyor.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları, yaşadıkları zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

İsmail Dönmez (41), hastaneye ilk geldiğinde durumunun kötü olduğunu ve nefes alamadığını belirterek, 10 gündür tedavi gördüğünü söyledi.

Bazı nedenlerle Kovid-19 aşısını olamadığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ama herkesin olmasını tavsiye ederim. Vallahi aşı yaptırmazlarsa bağıra bağıra ölürler. Ben bunu kendim yaşadım ve görüyorum. Kendi bilinçsizliğimden ve bazı nedenlerden dolayı aşı yaptıramadım. Benim vücudum bu kadar idare etti ancak aşı yaptırmazlarsa belki onlar idare edemeyecek. Devletin Cumhurbaşkanı ve bakanı aşı yaptırıyorsa, vatandaş olarak biz de yaptırmak zorundayız. Yoksa bu hastalığı çekeriz. Haberlerde de görüyoruz, göz göre göre gideceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Başka bir alternatif varsa onu yaptıralım."

Dönmez, aşı konusunda sadece devletin gayretli olmasının yetmediğine, vatandaşların da toplumun sağlığı için duyarlı olması gerektiğine dikkati çekti.

Kendisinin ardından 3 çocuğu ve eşine de hastalığın bulaştığını dile getiren Dönmez, "Göz göre göre aşı olmak istemeyenler de var. Ben 10 gündür yatıyorum ve bunun acısını çektim. Vatandaşların da aşısını yaptırmasını istiyorum." dedi.

81 yaşındaki annesiyle birlikte tedavi görüyor

Hastanede 81 yaşındaki annesiyle aynı odada tedavi gören Fevzi Albayrak da (56) öksürük şikayetiyle 2 gün önce test yaptırdığı belirtti.

Hem annesinin hem de kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını dile getiren Albayrak, aşı da yaptırmadıklarını anlattı.

Albayrak, "Aşı konusu bende tabu değil ama bazı çekincelerim vardı. İnşallah iyi olursak ilk işim aşı yaptırmak olacak. Herkesin kesinlikle aşı olmasını tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çekmeyen bilmez. Biz de haberlerde izliyorduk ve bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyordu. Hani 'yaşamayan bilmez' derler ya. Bir an önce çocuklarımın da aşılarını yaptıracağım. Annem de 81 yaşında. Durumu stabil ama inşallah daha iyi olacak." sözlerine yer verdi.

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Aşı yaptırmayan Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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