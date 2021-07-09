Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı kaç yaşa indi?
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Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı kaç yaşa indi?

Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı kaç yaşa indi?
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Aşılama hızla devam ederken vatandaşlar, Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı kaç yaşa indi? 18 yaş altı aşı olacak mı? sorularını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Koronavirüs sebebiyle ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili olduğu kanıtlanan Sinovac ve Biontech aşıları vatandaşların tercihine sunuluyor. Peki, Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı kaç yaşa indi?

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

AŞI KAÇ YAŞA İNDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi.

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