Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Koronavirüse karşı aşı üreten ABD'li şirket Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, koronanın sonsuza kadar süreceğini söyledi. Bancel, "SARS-CoV-2 gitmiyor. Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak" ifadesini kullandı.

Dünyaya ölüm saçan koronavirüsle ilgili uyarılarda bulunan Bancel, koronavirüsün sonsuza kadar bizimle olacağını belirtti.

HER ZAMAN VAR OLACAK

Geçtiğimiz günlerde de halk sağlığı yetkilileri ve bulaşıcı hastalık uzmanları, koronavirüsün endemik bir hastalık haline gelme olasılığının yüksek olduğunu, yani şu anda olduğundan daha düşük seviyelerde olsa da her zaman toplumlarda mevcut olacağını belirtmişlerdi.

AŞININ BİRKAÇ YIL BOYUNCA KORUMA SAĞLAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, virüse karşı geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıklamıştı.

Bancel, "İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.