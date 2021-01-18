Aşı randevusu nasıl alınır? Kimler aşı olabilir?

Aşılama işleminin başlaması pandeminin bitişi için umut oldu. Vatandaşlar aşı takvimi hakkında araştırma yapmaya ve aşı randevusu nasıl alınır, kimler aşı olabilir gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

Pandeminin bitişişi için umut olarak beklenen aşılama işlemi sağlık çalışanlarına uygulanarak başladı. Gelişme sonrası vatandaşlar, aşı randevusu nasıl alınır, kimler aşı olabilir gibi konuları araştırdı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Vatandaşlar aşılama takvimi doğrultusunda Kovid-19 aşısı için MHRS üzerinden "https://www.mhrs.gov.tr/" veya "Alo 182"den randevu alabilecek. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

KİMLER AŞI OLABİLİR?

• İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

• İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

• Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

• Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupların detaylarını covid19asi.saglik.gov.tr sayfasında şablon olarak paylaştı;