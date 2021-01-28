Aşı randevusu nasıl alınır? 75 yaş üstü aşı randevusu! MHRS Korona virüs aşı randevusu ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu yazılı açıklamaya göre 28 Ocak Perşembe günü itibariyle 75 yaş üstü için aşı yapılmaya başlanıyor. CoronaVac aşısını yapacaklar, aşı randevusu nasıl alınır? soruyor. 75 yaş üstü aşı randevusu! almak isteyenler e-nabız üzerinden süreci tamamlayabilir. İşte, MHRS Korona virüs aşı randevusu ekranı!

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı, e- Nabız üzerinden aşı randevusu almayı erişime açtı. Aşı randevusu ALO 182 arayarak veya mhrs.gov.tr sistemi üzerinden alınmaktadır.türkiye.gov.tr, e-devlet, e-nabız, MHRS uygulaması üzerinden randevu alabilmek için ilk olarak üye olmak gerekir. Aşı randevusunu alabilmek için, www.mhrs.gov.tr adresine girerek, üye olunduktan sonra aşı randevusu alma işlemi tamamlanır.

75 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU!

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre 28 Ocak Perşembe itibariyle 75 yaş üstü için aşılama başlanacak. Randevu oluşturmak isteyenler ALO 182 arayarak randevu oluşturabilir veya MHRS adresi üzerinden, T.C kimlik numarası ve şifre girilerek randevu alınabilir. Henüz üye olmayanlar, MHRS adresi üzerinden 'randevu al' butonuna tıkladıktan sonra 'üye ol' seçeneğini tıklayarak üyelik işlemlerini tamamlanır. Ardından 75 yaş randevusu için T.C kimlik numarası ve şifre girdikten sonra hastane ve hekim seçilerek aşı randevusu tamamlanır.

MHRS KORONA VİRÜS AŞI RANDEVU EKRANI!

MHRS üzerinden korona virüs randevusu almak isteyenler, MHRS üzerinden korona virüs randevu ekranına buradan ulaşabilir.

E-Nabız aşı randevu sorgulamak için buradan ulaşabilirsiniz.