'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi.

MARDİN'in Yeşilli İlçesi Merkez Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Aytaç Akdağ, korona hastalığının önüne geçebilmek için aşının önemine değindi. Akdağ, ilçe meydanındaki aşı standında vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Lütfen bu salgından kurtulalım. Sevdiklerimizi, akrabalarımızı ve dostumuzu kaybetmeyelim dedi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt ile birlikte kırmızı listede bulunan Mardin'de koronavirüs vakalarında artış kaydedilmesi ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının artması üzerine hastanelerde muayeneler randevulu sisteme bağlandı. Kırmızı listede bulunan Mardin'de aşılama çalışmaları için mobil merkezler oluşturuldu. Yeşilli ilçesindeki meydanda açılan aşı standında görevli Dr. Aytaş Akdağ, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bölgede en çok aşı olan ilin Hakkari olduğunu anımsatarak, hastaların çoğunun aşı olmayan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü

'Bu salgını bertaraf etmek için mutlaka aşı olunması gerekiyor. Bunu her fırsatta aşı olmayan vatandaşlarımıza söylüyoruz. Keza bakıyorsunuz bugün Mardin'de hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri dolmak üzere ve çoğunluğu aşı olmamış vatandaşlarımızdan oluşuyor. Mardinli vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Lütfen aşınızı olun. Lütfen bu salgından kurtulalım. Sevdiklerimizi, akrabalarımızı ve dostumuzu kaybetmeyelim.'

MARDİN DEVLET HASTANESİ RANDEVULU SİSTEME GEÇTİ

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin'de son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerde yaşanan yoğunluğun yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüşmemesi için hasta muayenelerinin alınacak randevularla gerçekleşebileceğini duyurdu. İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz'un imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarındaki kapasitelerin zorlanmaya başladığına dikkat çekilerek, Hastane ortamında yaşanan yığılmaların hastalığın daha fazla bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alınmak suretiyle muayene olunabilecek denildi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'
'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Tanju Özcan Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Haluk Levent Burcu Esmersoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Burak Yılmaz Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'AŞI OLUN SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMEYELİM' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 09:28:35. #1.15#

title