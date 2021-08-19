Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
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Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti

Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'a yaşadığı Almanya'dan izne gelen Bilal Koçak, koronavirüs aşısı olmaktan korkan ablası Elife Kurnaz (68) ile kuzeni Miyase Kurnaz'ı (65) ikna etti.

AKSARAY'a yaşadığı Almanya'dan izne gelen Bilal Koçak, koronavirüs aşısı olmaktan korkan ablası Elife Kurnaz (68) ile kuzeni Miyase Kurnaz'ı (65) ikna etti. Kurnaz, "Bu zamana kadar aşıdan korktuğum için olmadım. Almanya'dan izne gelen kardeşim beni ikna etti. Aşı sonrası korkulacak bir şey olmadığı gördüm" derken, Koçak ise "Ablam ve kuzeni iğneden korktukları için aşı olmamışlar. Kulaktan dolma bilgiler olduğu için aşıya yanaşmamışlar. Onlara aşıyı detaylı anlatarak ilk doz aşılarını yaptırdım" dedi. 

Almanya'dan memleketi Aksaray'a izne gelen Bilal Koçak, ablası Elife Kurnaz ile kuzeni Miyase Kurnaz'ın koronavirüs aşısından korktukları için yaptırmadıklarını öğrendi. Kendisinin Almanya'da 3 ay sıra bekledikten sonra ikinci dozunu ancak olabildiğini söyleyen Koçak, "Türkiye'deki aşı şartları yurt dışında yok. Allah herkesten razı olsun. Ben şehir merkezine geldiğimde aşı olan vatandaşları görünce köyden ablamı ve amcasının kızını ikna edip aşıya getirdim. Ablam ve kuzeni iğneden korktukları için aşı olmamışlar. Aşı hakkında bilgileri yokmuş. Köyde kulaktan dolma bilgiler olduğu için onlara aşıya yanaşmamışlar. Onlara aşıyı detaylı anlatarak ilk doz aşılarını yaptırdım" diye konuştu. 

'KORKULACAK BİR ŞEY OLMADIĞI GÖRDÜM'Bilal Koçak'ın aşı olmaya ikna ettiği ablası Elife Kurnaz ise "Bu zamana kadar aşıyı korktuğum için olmadım. Almanya'dan Aksaray'a izne gelen kardeşim bana yurt dışında iki aşısını olduğu söyleyerek beni ikna etti. Köyden şehir merkezine getirerek ilk doz aşımı yaptırdı. Aşıyı oldum, korkulacak bir şey olmadığı gördüm" dedi.'AŞI OLDUĞUMU BİLE HİSSETMEDİM'

Elife Kurnaz ile aşıdan korkarak sürekli erteleyen kuzeni Miyase Kurnaz da "Bu zamana kadar aşımızı korktuğumuz için ertelemiştik. Bizleri yurt dışından gelen Bilal ikna etti. Kendisi aşıyı olduğunu, hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Bizi arabasıyla köyden getirip, aşımızı yaptırdı. İnanın aşı olduğumu bile hissetmedim" diye konuştu.


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Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti
Aşı olmak istemeyen kadın ile kuzenini, Almanya'dan gelen kardeşi ikna etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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