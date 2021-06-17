Aşı olduktan sonra duş alınır mı?

Koronavirüs aşı olma hakkının ülkemizde geniş bir kesime açılmasının ardından pek çok sorunun yanıtı araştırıldı. Peki, aşı olduktan sonra duş alınır mı? Aşı olduktan sonra neden duş alınmaz?

Aşılama çalışmalarına son haftalarda hız verilirken, aşı yaşının inmesi ve aşı olacaklar listesine eklenen meslek grupları ile birlikte kapsamlı bir aşılama programı uygulanıyor.

AŞI OLDUKTAN SONRASI DUŞ AŞINIR MI?

Aşılar her yıl dünya çapında milyonlarca hayat kurtarıyor. Aşılar, tüm dünyada aşıyla önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümleri ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmıştır. Aşılar, hastalığın yayılmasını azaltarak sadece aşı olan kişiyi değil çevresindekileri de korur.

Aşı olacaklara alerji geçmişlerinin olup olmadığı soruluyor ve aşı sonrası da 15 ila 30 dakika süre ile hastaneden ayrılmamaları isteniyor. Aşı sonrası duş alma sorunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor; "Duş alınabilir ancak aşırı sıcak su ile duş almak önerilmez."

Konuya ilişkin açıklama yapan uzmanlar yalnızca bir durum üzerine odaklanıyor. Uzmanlar, sıcak su ile duş almak lokal reaksiyona yol açabileceğini ifade ediyor. Koronavirüs aşısının ardından duşun ılık su ile alınması gerektiği söyleniyor.

Yukarıda belirtilen durumun dışında, aşı sonrası duş alma durumu hakkında herhangi bir sorunun ortaya çıkmayacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Öte yandan, enfeksiyon probleminin duş almak ile ilişkili olmadığı söyleniyor.