Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri gözlendi.

Asi Nehri'nin geçtiği Antakya ve Defne ilçelerinde su yüzeyinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı.

AAsi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA