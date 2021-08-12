Aşı kaç yaşa indi? Aşı sırası kimde? 18 yaş altı aşılama başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 yaş üstü tüm yaş gruplarının sisteme tanımlandığını açıklamasının ardından "Aşı kaç yaşa indi? Aşı sırası kimde?" sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, 18 yaş altı aşılama başladı mı, ne zaman? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak?

Aşı kaç yaşa indi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı dün saat 23.00 itibarıyla 79 milyon 196 bin 344'e ulaştı. Peki, aşı yaşı kaça indi, düştü? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak?

AŞI SORGULAMA!

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

18 YAŞ ALTI AŞILAMA BAŞLADI MI?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 16 yaş ve üstü vatandaşlarında en kısa sürede aşı randevu sistemine tanımlanacağı duyurulmuştu. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

AŞI YAŞA KAÇA İNDİ?

18 yaş üstü tüm yaş grupları sisteme tanımlandı ancak 16 yaş altı çocuklar için duyurulan sistem henüz açılmadı.

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.