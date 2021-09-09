Aşı kaç yaşa indi? 12 yaş aşı olabiliyor mu? Aşı hangi yaş grubunda?

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Bilim Kurulu toplantısının ardından salgınla mücadele aşı olmanın öneminin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'nda da görüşülen aşılama yaşı düşürüldü. Okullarında açılmasıyla birlikte aşı yaşı kaça düştü diye vatandaşlarımız aratmakta. Peki, Aşı kaç yaşa indi? 12 yaş aşı olabiliyor mu? Aşı hangi yaş grubunda?

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Bilim Kurulu toplantısının ardından salgınla mücadele aşı olmanın öneminin altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'nda da görüşülen aşılama yaşı düşürüldü. Okullarında açılmasıyla birlikte aşı yaşı kaça düştü diye vatandaşlarımız aratmakta. Peki, Aşı kaç yaşa indi? 12 yaş aşı olabiliyor mu? Aşı hangi yaş grubunda? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

AŞI KAÇ YAŞA İNDİ? 12 YAŞ ÜSTÜ VE 15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm kişileri dahil etti. Buna göre 15 yaş üstündeki herkes ve 12 yaş üstünde kronik hastalığı bulunanlar aşı randevusu alarak aşılarını olabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.'' dedi.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.