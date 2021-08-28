Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
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Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ, aşılama haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renge dönerken, kentte artmaya devam eden vaka sayıları nedeniyle, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasında tekrar kırmızı renk hakim oldu.

KOCAELİ, aşılama haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renge dönerken, kentte artmaya devam eden vaka sayıları nedeniyle, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasında tekrar kırmızı renk hakim oldu.

Kocaeli, yüzde 75'lik aşılama oranının ardından, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşı haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renge döndü. 1 milyonun üzerinde 1'inci doz, 790 binin üzerinde ise 2'nci doz aşı uygulanan kentte, aşılanan kişi sayısı arttı. Kentte koronavirüs vaka sayısının artışı da sürüyor. Aşı haritasında mavi renge dönen Kocaeli, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan vaka yoğunluk haritasında ise tekrar kırmızılaşmaya başladı.Temmuz ayının ilk haftasında 100 bin kişide 34 vakaya rastlanılan kentte, ağustos ayının ikinci haftasında ise bu oran 4 katından fazla bir artışla 146,90'a ulaştı. Vaka sayısının artmasına rağmen bazı kişilerin kalabalık caddelerde maske takmadıkları ya da maskeyi çenelerinin altına indirerek gezdikleri görüldü. 

 


Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor
Aşı haritasında maviye dönen Kocaeli, yoğunluk haritasında giderek kırmızılaşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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