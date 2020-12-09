Dolandırıcılar "Aşı Randevu Sistemi" mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı
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Dolandırıcılar "Aşı Randevu Sistemi" mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı

09.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:31

Koronavirüs aşısı henüz Türkiye'ye gelmezken dolandırıcılar, "Aşı Randevu Sistemi" mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı. Açıklamada bulunan Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, "Cep telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajını açmayın!" diyerek uyarı yaptı.

Koronavirüs salgınında artan vaka ve ölüm sayıları sonrası insanlar aşı haberlerine odaklandı. Aşı henüz Türkiye'ye gelmezken dolandırıcılar harekete geçti. Amasya'da vatandaşların telefonuna "Aşı Randevu Oluşturma" mesajı gönderen veya arayan dolandırıcılar, randevu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırmaya başladı.

SOKAK SOKAK GEZİP VATANDAŞLARI UYARDILAR

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı ve broşürlerle bilgilendirdi.

"MESAJI SAKIN AÇMAYIN"

Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin dolandırdıklarını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, "Cep telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' mesajını açmayın! Yeni bir dolandırıcılık şekli olan, 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz', 'aşıda önceliklisiniz' ve 'size kayıt oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi alıp dolandırıcılık yapmak isteyen kişiler tarafından, cep telefonunuza gönderilen mesajlara karşı duyarlı olalım" dedi.

Dolandırıcılar 'Aşı Randevu Sistemi' mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı

Bu gönderilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, şüpheli her durumda 112 Polis İmdat hattının aranmasını ifade etti.

Dolandırıcılar 'Aşı Randevu Sistemi' mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
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