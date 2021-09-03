Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da yoğun bakımdayken çektiği video ile "aşı olun" çağrısı yaptıktan sonra yaşamını yitiren Süleyman Can'ın cenazesi (57) defnedildi.

Karaman'da yoğun bakımdayken çektiği video ile "aşı olun" çağrısı yaptıktan sonra yaşamını yitiren Süleyman Can'ın cenazesi (57) defnedildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Can'ın cenazesi Kazımkarabekir ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can'ın cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

Yakınlarının tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen aşı olmayan Can koronavirüse yakalanmış, geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Can, dün yoğun bakımdayken hayatını kaybetmişti.

Can, vefatından bir gün önce hastaneden çektiği video ile yakınlarına aşı olmadığı için pişmanlığını belirtmiş, "aşı olun" çağrısı yapmıştı.

Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ece Üner Hazal Kaya Hande Erçel Derya Şensoy
Spor Diego Ali Öztürk Burak Elmas Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aşı çağrısı yaptıktan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:19:06. #1.15#

title