'Aşı bizim için en güvenli ilaç'
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'Aşı bizim için en güvenli ilaç'

'Aşı bizim için en güvenli ilaç'
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, insanlarda aşı konusunda tereddüt olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın 'Aşının içine farklı maddeler mi konuluyor ya da başka ilaçlar mı konuluyor?

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, insanlarda aşı konusunda tereddüt olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın 'Aşının içine farklı maddeler mi konuluyor ya da başka ilaçlar mı konuluyor?' gibi düşünmemesi lazım. Böyle bir ihtimal yok. Aşılar bizim için en güvenli ilaç" dedi.

Dr. Ahmet İnal, ülkede aşı karşıtlığından çok aşı tereddüdü olduğunu, insanların doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. İnal, aşıların en güvenli ilaç olduğunu belirterek, "Bizim ilaç olarak kullandığımız belki en güvenli grup, diyebiliriz. Aşının nasıl etki ettiğini anlatmamız lazım. Vücudumuza koronavirüs girdikten sonra savunma hücrelerimiz bu virüsü tanımıyor. Tanımadığı için de virüs hücrelerin içine girdikten sonra bizim savunma hücrelerimiz anormal bir tepki veriyor ve kendi hücrelerimizi yıkmaya başlıyor. Yani bir nevi vücut kendi kendine saldırmaya başlıyor. Mesela nasıl oluyor? Hasta kalp krizi geçiriyor. Böbrek yetmezliğine giriyor ve bunun gibi birçok kronik sorun ortaya çıkıyor. Çocuklara MIS-C hastalığı meydana gelebiliyor. Dolayısıyla aşırı aktif bağışıklık sisteminin olumsuz tüm etkilerini yaşıyoruz" diye konuştu.

'VÜCUDA VİRÜS TANITILIYOR'

Dr. Ahmet İnal, aşı olunması çağrısında bulunarak, "Bizim aşıda yaptığımız şu; virüsün ölü halini vücuda tanıtmak amacıyla veriyoruz. Vücudun savunma hücreleri virüsü tanıdığı zaman anormal tepki verip, kendi hücrelerine saldırmıyor. Biz bağışıklık sistemine 'Böyle bir virüs geldiği zaman anormal tepki verme, sen bunu zaten tanıyorsun' diyoruz. Bizim bağışıklık sistemimiz bu sefer anormal tepki vermeden yine virüsle savaşmaya başlıyor. İnsanlarımızın 'Aşının içine farklı maddeler mi konuluyor ya da başka ilaçlar mı konuluyor?' gibi düşünmemesi lazım ya da 'Aşının içine genetik materyali etkileyecek bir şey mi konuluyor?' deniliyor. İnsanların öyle bir niyeti olsa biz yurt dışından çok ilaç alıyoruz. Onların içine koyabilirler; ancak zaten böyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla aşılar bizim için en güvenli ilaç" dedi. 

 


'Aşı bizim için en güvenli ilaç'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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