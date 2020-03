Ash Williams Yakında Mortal Kombat 11'e Gelecek Gibi Mortal Kombat 11 için yayınlanmış olan Kombat Paketi içeriğinin ilk resmi fragmanı yayınlandığında, geride bıraktığımız zaman zarfında yayınlanan indirilebilir içerik karakterlerinin tanıtımı yapılmıştı.

Mortal Kombat 11 için yayınlanmış olan Kombat Paketi içeriğinin ilk resmi fragmanı yayınlandığında, geride bıraktığımız zaman zarfında yayınlanan indirilebilir içerik karakterlerinin tanıtımı yapılmıştı. Shang Tsung, Nighwolf, Sindel ve Spawn olarak yapılan tanıtımda, iki konuk karakterden daha bahsedilmişti. Bu iki konuk karakterden bir tanesinin Evil Dead serisinden Ash Williams olduğu çok bariz bir şekilde belliydi.

Zaman içerisinde bahsi geçen karakterlere ek olarak Joker ve Terminator T-800 de Mortal Kombat 11 oyunundaki yerini almıştı ama Ash Williams ile ilgili hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Ancak beklenen gün yakında gelecekmiş gibi görünüyor. Ash Williams, Mortal Kombat 11'e katılmak için gün sayıyor olabilir.

Ash Williams, Mortal Kombat 11'e gelecek mi?

Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealm Studios tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı ama Spawn karakteriyle ilgili olarak e-posta yoluyla gönderilen tanıtımda enteresan bir detay keşfedildi. Aşağıdan göz atabileceğiniz tanıtım görselinde Army of Darkness filminden Ash Williams karakterinin lisansının alındığına dair bir ibare göze çarpıyor. Army of Darkness, hem Evil Dead serisinin üçüncüsü hem de Evil Dead II için devam filmi oluyor.

Ummm did Warner Bros just leak Ash from the Evil Dead in their Spawn e-mail campaign? Read the footer. LOL! pic.twitter.com/TcLZDQyJPz

— Taco (@TacoFGC) March 25, 2020

Açıkçası Spawn ile ilgili olarak gönderilen tanıtımda Ash Williams karakteriyle ilgili bu ibarenin neden orada olduğu kafaları karıştırdı. Muhtemelen yanlışlıkla eklenmiş bir şey olsa gerek ama yine de ilginç bir durum ile karşı karşıyayız. Yakın bir zamanda Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından bir açıklamanın yapılacağı tahmin edilebilir.

Son olarak, 2019 yılı içerisinde Reddit kullanıcısı LeoNatan, oyunun Switch versiyonunun dosyalarına erişim sağlayarak indirilebilir içerik karakterlerin listesine ulaşmayı başarmıştı. O listede, yukarıda saydığım isimlerin dışında Ash Williams, Fujin ve Sheeva isimleri de geçiyordu. Bakalım bu karakterlerin akıbetleri ne olacak?