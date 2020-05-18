Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek
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Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek

Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ramazan ayı dolayısı ile 850 kişiye iftar, 200 kişiye yakında sahur yemeği olmak üzere bin 50 kişinin evine sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek
18.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:03

Aşevinden bin 50 kişiye sıcak yemek

TOKAT - Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ramazan ayı dolayısı ile 850 kişiye iftar, 200 kişiye yakında sahur yemeği olmak üzere bin 50 kişinin evine sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 yıl önce kapanan Belediye Aşevi ramazan ayında faaliyete geçirildi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 4 çeşit iftar yemeği hazırlanarak evlerine kadar ulaştırıldı. Yemekle birlikte birer gün arayla toplam bin ekmek ve pide dağıtılıyor Aşevinde iftara hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Karagöl, korona virüs önlemleri kapsamında yemeklerin hijyenik şartlara uygun olarak paketlenerek vatandaşların evlerine kadar ulaştırıldığını söyledi. Başkan Karagöl, "Ramazan'ın ilk günden itibaren 850 kişiye iftar yemeği, 150-200 kişiye sahur yemeği veriyoruz. Bu sayının içerisinde durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın yanı sıra yemek yapamayacak derecede hasta veya engeli olan, maddi olarak sıkıntı yaşayanlara iftar yemeklerini veriyoruz. Ayrıca iftar ve sahur saatlerinde görev yapan sağlık personeline, polis ve jandarma ekiplerine, zabıta ve güvenlik personellerimize de biz Ramazan ayının ilk gününden beri sıcak yemek veriyoruz" dedi.

İftar ve sahur yemeği ikramını hayırsevenlerin destekleri ile yaptıklarını belirten Başkan Karagöl, "Ciddi anlamda bize yardımcı olan hayırseverlerimiz var. Günlük yemek ihtiyacını karşılayanların yanı sıra 'benim bu sene durumum iyi değil, gönlümden 100-200 lira kopuyor' diyerek hesap numaralarımıza yardımda bulunan vatandaşlarımız var. Onların desteği belediyenin imkanları ile aşevini açtık hizmete açtık ve yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak isteyen hemşehrilerimiz var ise de onların yardımlarını da bekliyoruz" diye konuştu.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında aşevinin mutfak kısmında tedbirlerin üst seviyede alındığına dikkat çeken Başkan Karagöl, "Özellikle mutfak kısmında sosyal mesafe korunarak maske, bone ve galoşla giyilerek çalışılıyor. Sürekli dezenfektan çalışmaları yapılıyor, hijyen içerisinde bir mutfak ortamımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Manşet

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