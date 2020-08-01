ASELSAN'dan yerli ve milli biyometrik kimlik doğrulama sistemi ASELSAN, yerli ve milli yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretimi için düğmeye bastı.

ASELSAN, yerli ve milli yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretimi için düğmeye bastı.

ASELSAN'ın Ağustos ayı bülteninde yerlı· ve mı·llı· 'Bı·yometrı·k Kı·mlı·k Dogˆrulama ve Gec¸ı·s¸ Kontrol Sistemlerı·' (BKDGKS) üretimi hakkında detaylı bilgi verildi. Ürettiği IP kameralar, kayıt altyapıları, plaka tanıma sistemleri, video analiz cihazları ve ihlal tespit sistemleriyle sektörde öncülük eden ASELSAN'ın, tesis güvenliği çözümlerini bütünleşik bir yapıda sunabilmek için artık BKDGKS üretimine başlayacağı ifade edildi. Bültende, "Bu kapsamda, yerli ve milli teknoloji yaratma hedefi olan giris¸imci s¸irketleri destekleyerek gu¨c¸lu¨ bir ekosistem olus¸turma amacındaki ASELSAN ile gu¨venlik ve bilis¸im sekto¨ru¨nu¨n yenilikc¸i firmalarından BKDGKS u¨reticisi ONES Bilis¸im Teknolojileri A.S¸. arasında u¨ru¨n ortaklığı anlaşması imzalandı. ONES ile imzalanan anlaşma kapsamında firmanın BKDGKS ürünleri ASELSAN mühendislik ve kalite süreçlerinden geçirilecek ve yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi biyometrik teknolojiler ile yerel ve bulut tabanlı geçiş kontrol sistemleri cihazları üretilerek yeni güvenlik çözümleri oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK İLE MUTABAKAT MUHTIRASI İMZALANDIAyrıca BKDGKS cihazlarının geliştirilmesi ve bu alanda teknik yetkinlik aktarılması hususlarında iş birliğini sağlamak üzere, ASELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında mutabakat muhtırası imzalandı. Yapılan is¸ birligˆi ile TU¨BI·TAK'ın hem yazılımını hem gu¨venlik donanımını u¨rettigˆi Kimlik Eris¸im Cihazı (KEC) konusunda atılım yapılması ve u¨retilecek yeni nesil KEC ile u¨lke c¸apında bu¨tu¨nles¸ik gu¨venlik uygulamalarına o¨ncu¨lu¨k edilmesi planlanıyor. Bu sayede yeni nesil akıllı TC kimlik kartlarının daha kapsamlı bir s¸ekilde kullanılabilmesi, elektronik ortamda daha hızlı ve gu¨venli bir s¸ekilde kimlik dogˆrulaması yapılması ve 'Gu¨venli Tu¨rkiye' vizyonuna bir adım daha yaklas¸ılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında biyometrik veri dogˆrulaması ve gec¸is¸ kontrolu¨ uygulamaları Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Üretilen yerli cihazlar ve kurulan altyapı sayesinde biyometrik veriye c¸ok hızlı bir s¸ekilde ulas¸ılabilecek. Ayrıca I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı Nu¨fus ve Vatandas¸lık I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ (NVI·) ve Sosyal Gu¨venlik Kurumu (SGK) gibi kimlik kullanımının yaygın oldugˆu kurumların ihtiyac¸larına yo¨nelik c¸o¨zu¨mler yerli ve milli teknolojiyle kars¸ılanır hale gelecek.

Kaynak: DHA