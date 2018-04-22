Aşçılar ve Tedarikçiler, İstanbul'da Buluştu

Aşçılar Derneği tarafından tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması, yönetici şefler ile ulusal ve uluslararası tedarikçi firmaları bir araya getirdi.

Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ay, Haliç Kongre Merkezi'nde ana mutfağı "Gaziantep Mutfak ve Yemek Kültürü" olarak belirlenen "7. Geleneksel Aşçılar ve Tedarikçiler Buluşması" ve"3. İstanbul Culinary Cup" açılışındaki konuşmasında, derneğin yaklaşık 20 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Ay, aşçılar ve tedarikçilerin buluştuğu bu etkinlikte, İstanbul Culinary Cup ile İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden usta şefleri, genç aşçılar ve aşçı adaylarının bir araya geldiğini söyledi.

Lise, üniversite, master şef ve bireysel teşhir kategorilerinde yapılacak yarışmalarda katılımcıların altın, gümüş ve bronz madalyalar için yarışacağını dile getiren Ay, "Bu yıl tema mutfak olarak belirlenen 'Dünya Gastronomi Kenti' olarak tescillenen Gaziantep, mutfağının en güzel örneklerini sizler için sergileyecek. Desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, Gaziantep'in, UNESCO tarafından kentsel kalkınmada yaratıcılığı ön planda tutan şehirleri belirleyerek onların arasında bir çeşit iş birliği ağı oluşturan "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edildiğini ve "Dünya Gastronomi Kenti" olarak tescillendiğini söyledi.

Gün boyu devam eden etkinlikte, mutfak sanatları, tedarikçiler ve aşçılar iş birliklerini sergiledi. Lise, üniversite, master şef ve bireysel teşhir kategorilerinde dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi.