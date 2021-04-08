ASBİD Başkanı Dinler, KGK Başkanı Karaca'yı ziyaret etti
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ASBİD Başkanı Dinler, KGK Başkanı Karaca'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASBİD Başkanı Dinler, KGK Başkanı Karaca'yı ziyaret etti

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca'yı ziyaret etti.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) ve Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Tolga Karaca'yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan kongre sonrasında Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanlığı görevine seçilen Romanya Kayseri-Nevşehir Fahri Konsolosu Mehmet Dinler, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Tolga Karaca'yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balonculuğunun önemine değinen ASBİD Başkanı Mehmet Dinler, pandeminin sona ermesinin ardından yeniden özlenen günlere kavuşacaklarını ümit ettiklerini söyledi.

KGK İl Başkanı Tolga Karaca'da ziyaretlerinden dolayı ASBİD Başkanı Mehmet Dinler'e teşekkür ederken ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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