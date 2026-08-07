Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kök Kenevir ve 650 Gram Kubar Ele Geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtyol-Payas istikameti Rabat mevkisinde, trafiğe kapalı alanda bulunan bir dinlenme tesisinde terk edilmiş ve camı açık halde bulunan bir aracı kontrol etti. Araçta üç büyük şırınga bulunması üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, 144 kök kenevir, 650 gram kubar esrar, 1 adet el dahrası, 3 adet enjektör, 3 adet su kovası, 4 adet sulama bidonu, 3 adet tiner tenekesi ve 7 bin 250 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

HABER: Hüseyin ZORKUN

Kaynak: Haber Platformu