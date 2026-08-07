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Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kök Kenevir ve 650 Gram Kubar Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kök Kenevir ve 650 Gram Kubar Ele Geçirildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı kenevir üretimi yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi, kubar esrar ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtyol-Payas istikameti Rabat mevkisinde, trafiğe kapalı alanda bulunan bir dinlenme tesisinde terk edilmiş ve camı açık halde bulunan bir aracı kontrol etti. Araçta üç büyük şırınga bulunması üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, 144 kök kenevir, 650 gram kubar esrar, 1 adet el dahrası, 3 adet enjektör, 3 adet su kovası, 4 adet sulama bidonu, 3 adet tiner tenekesi ve 7 bin 250 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

HABER: Hüseyin ZORKUN 

Kaynak: Haber Platformu
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