ASAT Antalya su kesintisi: 7 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
7 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜTÜKÇÜ MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ATATURK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:22 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SOLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:57 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 39 sokak
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:24 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINOVA-ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 07-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :