ASAT Antalya su kesintisi: 7 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 7 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 7 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

7 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:47 06-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:49 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KÜTÜKÇÜ MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:00 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ZAMAN SOK. ILGIN SOK.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ATATURK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:22 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SOLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:48 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:57 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:04 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 39 sokak

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:24 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINOVA-ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 07-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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