ASAT Antalya su kesintisi: 4 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 3 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
4 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. AKBANK ÖNÜ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:20 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
----
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMLICA MAH.
----
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIRISCILER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : KIRISCILER MAH.
----
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.
----
Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AYANLAR MAH.
----
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:15 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOK. KIZILCAŞEHİR, BOZKENT CİVARLARI
----
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.
----
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KARAKOCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAKOCALI MAH.
----
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :