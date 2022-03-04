ASAT Antalya su kesintisi: 4 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Mart Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

4 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. AKBANK ÖNÜ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:20 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ÇAMLICA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:34 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇAMLICA MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIRISCILER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : KIRISCILER MAH.

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALTINKALE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AYANLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:15 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOK. KIZILCAŞEHİR, BOZKENT CİVARLARI

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:16 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KARAKOCALI CAD.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KARAKOCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARAKOCALI MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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