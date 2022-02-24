ASAT Antalya su kesintisi: 24 - 25 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
24 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı
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Bulunduğu Belediye : FINIKE
Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CAKIRLAR-AYDINLIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:34 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : PAYALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:45 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CAGLAYAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:40 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Fener
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : SITELER MAH.kuskavagı
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:05 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GEBIZLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:32 24-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :