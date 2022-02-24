ASAT Antalya su kesintisi: 24 - 25 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 24 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 24 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

24 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:57 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı

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Bulunduğu Belediye : FINIKE

Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:25 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CAKIRLAR-AYDINLIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:34 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : PAYALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:45 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:58 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CAGLAYAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:40 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Fener

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : SITELER MAH.kuskavagı

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:05 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GEBIZLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:32 24-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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