ASAT Antalya su kesintisi: 10 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10Mart Antalya su kesintisi saatleri...
10MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT
Kesintinin Yeri : KUM MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : AKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SANAYİ BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ÖGER TUR KARŞISI
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:14 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. ÇARŞAMBA CAD.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:43 10-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.