Asansörün altında kalan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi

Mersin'de 2 katlı bir binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansörün altında kalan 61 yaşındaki Selma Çakmak, feci şekilde hayatını kaybetti.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 38. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, Selma Çakmak adlı kadın, adreste oturan yaşlı bir çiftin kullanımı için 2 katlı binanın dış cephesine özel olarak yaptırılan asansöre binmek için çağrı düğmesine bastı.

KOMŞULARI ÇIĞLIĞINA GELDİ

Bir süre bekledikten 2. kattaki asansörün geldiğini düşünerek kapıyı açan Çakmak, yukarıdan hızla gelen kabinin altında kaldı. Kadının çığlıklarına yetişen komşuları, asansörün kapısını açmakta başarısız olunca polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından asansörün kapısını açtı. Ancak sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çakmak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde gözyaşı dökün yaşlı kadının yakınları, asansörün hatalı yapıldığını ileri sürdüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü