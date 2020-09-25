Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
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Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi

25.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:08

Bursa'da asansöre birlikte bindiği kadının eline dokunan tacizci, karşı tepki görünce bu kez de kadının kalçasını elledi. Asansörden inen kadına eliyle "gel" işareti yaptığı anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.

Bursa'da L.K. adlı kadın (40) evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. Tacizcinin, asansörden inen şahsa eliyle "gel" işareti yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İNECEĞİ SIRADA YÜZÜNE DOKUNDU

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K'den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K. kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu.

Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi

ELİYLE "GEL" İŞARETİ YAPTI

L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K'nin kalçasına dokundu. L.K. asansörden inerek şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince zemin kata inip apartmandan çıktı.

Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi

TACİZ ANI KAMERADA

Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K'nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K. "Uğraşmak istemiyorum" diyerek şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi
Asansördeki kadını taciz edip 'gel' işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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