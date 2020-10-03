Asansör boşluğuna düşerek ölen işçinin acılı oğlu: O benim babamdı, en yakın arkadaşımdı

Adana'da, sipariş götürdüğü apartmanın 9'uncu katından asansör boşluğuna düşerek, hayatını kaybeden market çalışanının acılı ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Hayatını kaybeden adamın acılı oğlu, "Dağ gibi adam gitti. O benim babamdı, en yakın arkadaşımdı. Şikayetçi olacağız" dedi.

Olay, 29 Eylül akşamı, saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açılan bir markette işe başlayan Nail Bolat, Murat A.'nın 9'uncu kattaki evine market arabası ile sipariş götürdü. Siparişi teslim ettikten sonra da asansöre yöneldi. İddiaya göre, Bolat, asansör kabinine market arabasını sokabilmek için geri geri yürümeye başladı. Ancak, asansörün üst katta olduğunu fark etmeyerek, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen 4 çocuk babası Nail Bolat'ın öldüğü belirlendi. Cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülen Bolat, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bolat'ın apartmana geldiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Nail Bolat'ın asansöre eşyaları koyduktan sonra üst kata çıktığı görülen görüntülerde, acı olayın ardından apartmanın giriş katında yaşanan panik anları da yer alıyor.

"YALINAYAK SOKAKTA KOŞTUM"

Nail Bolat'ın eşi Şükriye Bolat (43), polis memurunun kendisini aramasıyla eşinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini anlatarak, "Öğlen gitti işe, gece çıkacaktı. Polis ölüm haberini verdiğinde, 'Nasıl olur, ben eşimi bekliyorum' dedim. İnanamadım. Bağırdım, yalınayak sokağa çıkıp, koştum. Dört çocuk geride kaldı. O anda asansörde bakım varmış. Bu olayda ihmal var, şikayetçi olacağız" diye konuştu.

"EN YAKIN ARKADAŞIMDI"

Babasının öldüğünü öğrenince çalıştığı marketin önüne gidip, sinir krizi geçirdiğini ifade eden Hakan Bolat da "Çok kötüyüm. Daha 24 yaşındayım, babam yok. Kocaman, dağ gibi adam gitti. O benim babamdı, en yakın arkadaşımdı. Bu olayda büyük ihmal var" diyerek, gözyaşı döktü.

"KAMUFLAJLA GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDU"

Babasının ölüm haberini askerlik yaptığı Kars'ta alan Ümit Bolat ise (22), "Askerliğimin bitmesine 2,5 ay kalmıştı. Sabah uyandığımda arkadaşlarımın, ağabeyimin 60-70 kere aradığını gördüm. Orada bir şey olduğunu hissettim. Annemi aradığımda, 'Yoğun bakımda yatıyor, iyileşecek' dedi ama ben öldüğünü hissettim. Askerdeyim, elimden bir şey gelmiyor. Çırpındım. Beni kamuflajla görmeyi çok istiyordu. Olmadı, nasip değilmiş" dedi.

Nail Bolat'ın eşi Şükriye Bolat ile çocukları Hakan, Ümit, Mehmet Ali ve Yusuf Talha Bolat, babalarının mezarı başına giderek gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR