"Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" - Haber
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Avrupa, Güncel

"Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi"

Kırklareli'nde "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" sürüyor.

16.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:04

Kırklareli'nde "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" sürüyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında ziyaretçi karşılama merkezi yapılması amacıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, projeyi titizlikle devam ettirdiklerini söyledi.

Aşağıpınar örenyerinin kültür ve turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Şen, Aşağıpınar'ın Anadolu'dan Avrupa'ya giden tarih öncesindeki ilk çiftçi topluluğunun yerleşim yeri olduğunu belirtti.

Trakya Turizminin Geliştirilerek ve Çeşitlendirerek Trakya bölgesinin turizmden elde ettiği geliri arttırmak istediklerini dile getiren Şen, Aşağıpınar örenyerinde Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile ziyaretçi karşılama merkezi yapılacağını kaydetti.

Anadolu kökenli çiftçi yaşam modelinin Avrupa'ya aktarılmasında Kırklareli'nin kilit rol oynadığını aktaran Şen, "8200 yıllık tarihi derinliğe ışık tutan çok önemli bir potansiyel barındıran Aşağıpınar zaman müzesi, örenyeri, açık hava müzesi konseptlerine uygun projelendirilmiştir. Kırklareli'nin dünya kültür ve uygarlık tarihindeki özel yerini belgeleyen bu arkeolojik alanın korunmasının yanı sıra gerekli düzenlemeleri yaparak Trakya kültür turizminin istifadesine sunulması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Daha sonra Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit, toplantıya katılan kazı heyetine proje hakkında teknik bilgiler verdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Haber
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Haber
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Sadi Konuk Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Mustafa Cengiz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: "Aşağıpınar Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:11:30. #1.15#