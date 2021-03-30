'Aşağılık' sözüne 20 bin lira tazminat! Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor
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'Aşağılık' sözüne 20 bin lira tazminat! Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Aşağılık' sözüne 20 bin lira tazminat! Defne Samyeli ve ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, eski sunucunun kirasını ödemediğine dair iddialarda bulunmuş ve icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. Araz'ın bunu kendisini küçük düşürmek için yaptığını öne süren Samyeli de işadamına 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Defne Samyeli dava dilekçesinde, Yusuf Araz'ın kendisine şantaj yaptığını ve iftira attığını öne sürdü. Mahkeme Samyeli'nin manevi tazminatını kısmen kabul ederek Araz'ın 20 bin lira ödemesi yönünde karar verdi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tazminatla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Kararda tazminatın gerekçesi şöyle açıklandı:

'TEHDİT YOK'

"Defne Samyeli'nin Yusuf Araz'ın doğrudan basını haberdar ederek bu olayın konuşulmasına sebep olduğu iddiaları ispatsız kalmıştır. Araz'ın 'ben de basına mı konuşayım' şeklindeki ifadesi şartlı bir tehdit değildir. Haber konusu yaptırdığına dair iddiası yönünden Samyeli'nin kişilik haklarının zedelendiği kabul edilmemiştir. Ancak Araz'ın telefon görüşmesinde Samyeli'ye, 'ne aşağılık insanlarsınız' şeklinde söylediği söz kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bir ifadedir. Araz, tazminat ödemelidir."

Kaynak: Hürriyet

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