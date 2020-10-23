Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü

23.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:32
Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü

Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, mahallelerinde yol çalışması gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, mahallelerinde yol çalışması gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi ve Aşağı Kayacık Mahallesi arasındaki alternatif yolda Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışması başlattı. Yaklaşık 1 aydır süren çalışmalarda toprak yolda zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol asfalt kaplanacak. Taleplerinin üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile çalışmaların başlatıldığını kaydeden Aşağı Kayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, "Terziler Mahalle Muhtarı arkadaşım Ramazan Şen ile belediyemize sürücülerimizin kullandığı ve toprak olan alternatif yolumuzun yapılması için başvuruda bulunduk. Sağ olsun Özlem başkanımız da isteğimizi geri çevirmeyerek yolumuzun yapılması talimatını verdi. Yolumuz yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki mahalle arasında bulunan bu yol daha işler bir hale gelecek" diye konuşarak Başkan Çerçioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü
Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü
Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü
Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Işın Karaca Derviş Zaim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Erol Bulut Yücel İldiz Fatih Terim Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşağı Kayacık Muhtarı Yaşar'dan Çerçioğlu'na yol teşekkürü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 09:33:47. #1.14#
title