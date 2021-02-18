Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik
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Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik

18.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:56
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın

Oğlu ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Arzum Onan, gazeteci Ahmet Hakan'ın eşi ve kendisine yönelttiği eleştirisine yanıt verdi. Onan, "Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil" dedi.

Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, alışveriş yapmak için oğlu Can ile geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Onan, geçtiğimiz günlerde gazeteci Ahmet Hakan'ın, "Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti feci sıkıcı." eleştirisi hakkında konuştu.

"GÜLÜP GEÇTİK"

Soğuktan üşüdüğü ve oğlunun koluna girdiği görülen güzel oyuncu, Hakan'ın sözlerine, "Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil." şeklinde yanıt verdi.

EVLİLİĞİNİN SIRRINI PAYLAŞTI

Eşi ile evliliklerinin sırrını da paylaşan Arzum Onan, şunları söyledi: "Sorunları biriktirmemek, alttan almayı bilmek, sevgi ve saygının yanında, ilişkinin kimyası, karakter uyumu, beklentiler gibi aslında herkesin bildiği kağıt üzerinde doğrular var elbette. Biz tüm bunların ortalamasını almayı başardık sanırım."

Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın 'feci sıkıcı' eleştirisine yanıt
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın 'feci sıkıcı' eleştirisine yanıt
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 00:56:26. #1.14#
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