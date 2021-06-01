Arzu'yu öldürdüğü 42 gün sonra ortaya çıkan sanık: Silah yanlışlıkla patladı (2)

'CESEDİN ÜZERİNE ÇUVAL KOYDUM'Samsun'da, kaybolduğu sanılan Arzu Aygün'ü 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun, 'müebbet hapis cezası' istemiyle yargılandığı davada, ilk kez çıktığı hakim karşısında cinayet anını anlattı.

'CESEDİN ÜZERİNE ÇUVAL KOYDUM'

Samsun'da, kaybolduğu sanılan Arzu Aygün'ü 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi Muharrem Coşkun, 'müebbet hapis cezası' istemiyle yargılandığı davada, ilk kez çıktığı hakim karşısında cinayet anını anlattı. Mahkemeye takım elbiseli ve kravatlı gelen Muharrem Coşkun, "Aramızda para meselesinden dolayı tartışma çıktı. Bana sürekli 'Sen adam mısın?' diyerek hakaret ediyordu. Bir ilişkisi olduğunu söyledi. Arzu, aracın ön koltuğunda oturuyordu. Ben de arka koltuktaydım. Aracımda Giresun'dan aldığım tabanca sürekli duruyordu. Tabancayı elime aldım. O sıra bana hakaret etmeye devam ediyordu. Tabanca doldur boşalt yaparken birden ateş aldı. Arzu'yu aracın içinde kanlar içinde görünce panik yaptım. Araba ile Terme'ye doğru gittim. Arzu'nun cesedini çamlık alana bırakıp üzerine çuval koydum. 25 gün sonra beni emniyetten aradılar. Emniyette farklı ifade vermek zorunda kaldım. Önceki ifadelerimi kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün